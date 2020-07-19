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Nöbetçi Eczaneler / 19 Temmuz 2020

KKTC Nöbetçi Eczane Listesi...

19 Temmuz 2020 Pazar 11:17
726 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 19 Temmuz 2020

LEFKOŞA

DİLEK ECZANESİ

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş

03922281867

ABBASOĞLU ECZANESİ

Şht.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı

03922271664

HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ

ŞHT.YZB.TEKİN YURDABAK CAD BÜCÜRÜK YANI ORTAKÖY

03922284600

GİRNE

BUĞÇE ECZANESİ

Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu,

03928150032

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta

05338585208

MAĞUSA

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

HASAN BARBAÇOLLİ SOKAK SAKARYA 48 DÖVEÇ APT. B BLOK NO:1 SALAMİS YOLU YENİ LEMAR ARKASI

03923653631

TANYA SALİMER ECZANESİ

Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal

03923669988

GÜZELYURT

İNCİ ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı

03927143252

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası

05391099577

ÜST MESARYA

SERDARLI ECZANESİ

Serdarlı

03923767006

ALT MESARYA

BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)

Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan

03923778825

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

03923755366

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele

0392 374 51 70

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu

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