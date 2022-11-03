Künye
Kıbrıs 18
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
banner107

Nöbetçi eczaneler...

Ülke genelinde nöbetçi eczane listesi...

03 Kasım 2022 Perşembe 19:01
41 Okunma
Nöbetçi eczaneler...



LEFKOŞA

DİLEK ECZANESİ / Şht. Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş / (0392) 228 18 67

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ / Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli / (0392) 223 12 10

YELİM ECZANESİ / Şht. Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3 Kumsal / (0392) 228 23 30


GİRNE

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ / Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı /(0392) 815 11 88

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ / Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi N0:1 Karakum / (0392) 815 25 85

ÖZENİR ECZANESİ / Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta / (0542) 876 06 60


MAĞUSA

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ / Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu / (0392) 365 25 25

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ / Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş / (0392) 366 91 93


GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ / Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük / (0392) 714 70 52


LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ / Atatürk Cad. 26/A / (0392) 728 83 12


İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ / Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const. Ltd. Dük.No:10 Cevizli / (0548) 860 55 54

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczaneSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harmancı "Biz Beraber Lefkoşayız" dedi
Harmancı "Biz Beraber Lefkoşayız" dedi
İyilik Gönüllüleri'nden SOS Gençlik Evi'ne destek
İyilik Gönüllüleri'nden SOS Gençlik Evi'ne destek
“Kıbrıs Barış Harekâtı dünya tarihinde örnek alınan bir harekât"
“Kıbrıs Barış Harekâtı dünya tarihinde örnek alınan bir harekât"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim