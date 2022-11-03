Nöbetçi eczaneler...

LEFKOŞA
DİLEK ECZANESİ / Şht. Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş / (0392) 228 18 67
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ / Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli / (0392) 223 12 10
YELİM ECZANESİ / Şht. Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3 Kumsal / (0392) 228 23 30
GİRNE
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ / Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı /(0392) 815 11 88
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ / Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi N0:1 Karakum / (0392) 815 25 85
ÖZENİR ECZANESİ / Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta / (0542) 876 06 60
MAĞUSA
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ / Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu / (0392) 365 25 25
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ / Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş / (0392) 366 91 93
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ / Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük / (0392) 714 70 52
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ / Atatürk Cad. 26/A / (0392) 728 83 12
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ / Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const. Ltd. Dük.No:10 Cevizli / (0548) 860 55 54