Nöbetçi Eczaneler / 20 Haziran 2020

LEFKOŞA:
REHBER ECZANESİ
ATATÜRK CAD.SİNE APT. 42/ C DÜK. NO:3 YAKIN DOĞU BANK ÇAPRAZI , ÖĞMEN TEKNOLOJİ YANI GÖNYELİ
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HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI BOZALP KOMPLEX KÜÇÜK KAYMAKLI
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ÖZYOL ECZANESİ
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
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GİRNE:
BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
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AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne
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GAZİMAĞUSA:
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI
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BARIŞER ECZANESİ
MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1 GAZIMAGUSA
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GÜZELYURT:
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
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LEFKE:
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE
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