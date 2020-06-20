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Nöbetçi Eczaneler / 20 Haziran 2020

Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi...

20 Haziran 2020 Cumartesi 09:06
754 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 20 Haziran 2020

LEFKOŞA:

REHBER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.SİNE APT. 42/ C DÜK. NO:3 YAKIN DOĞU BANK ÇAPRAZI , ÖĞMEN TEKNOLOJİ YANI GÖNYELİ

 05488420323

 20-06-2020

 ***

PERVİN ECZANESİ

 HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI BOZALP KOMPLEX KÜÇÜK KAYMAKLI

 03922252818

 ***

ÖZYOL ECZANESİ

 Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

 03922232131

GİRNE:

BARIŞ ECZANESİ

 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

 03928218410

 ***

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne

 03928157075

GAZİMAĞUSA:

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

 LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI

 03923662026

***

BARIŞER ECZANESİ

 MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1 GAZIMAGUSA

 0392 365 60 40

GÜZELYURT:

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 03927143252

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

 03927277470

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerKKTC Nöbetçi Eczaneler
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