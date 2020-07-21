Nöbetçi Eczaneler / 21 Temmuz 2020

LEFKOŞA
TUNA ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir / Lefkoşa
03922277874
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa / Lefkoşa
0392 224 04 15
ECEGÜL ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922255847
GAZİMAĞUSA
UMUT ECZANESİ
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa / Gazimağusa
03923662369
UMUT ECZANESİ
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa / Gazimağusa
03923662369
GİRNE
TÖREN ECZANESİ
Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne / Girne
03928154043
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne
03928213434
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt / Güzelyurt
03927142193
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke
0392 728 83 12