Nöbetçi Eczaneler / 24 Ağustos 2020

LEFKOŞA
YEŞİM ECZANESİ
Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa
0392 225 69 18
17:30-00:00
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
HACET SOK.8/C DİN SİTESİ KARŞISI İŞ BANKASI YANI HAMİTKÖY / Lefkoşa
03922256161
ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli / Lefkoşa
03922231997
GAZİMAĞUSA
GÜLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa / Gazimağusa
0392 365 38 68
EMİR ECZANESİ
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa / Gazimağusa
0392 365 54 54
GİRNE
İLGEN ECZANESİ
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne / Girne
03928158118
GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı) / Girne
03928160543
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121 / Güzelyurt
0392 714 46 40
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke
03927277470