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Nöbetçi Eczaneler / 24 Ocak 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczanelerin listesi.

24 Ocak 2021 Pazar 11:21
513 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 24 Ocak 2021

LEFKOŞA

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

Okullar Yolu Sok.Dış Kapı N0:66 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa. TMK ÇAPRAZI (LEFKOŞA KAYMAKAMLIĞI YANI)

03922271116

CANEŞ ECZANESİ

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

0392 225 52 20

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

Belediye Bulvarı 91/B Yenikent – Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı

0392 223 72 72

GİRNE

KANDİL ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

03928223842

TÖREN II ECZANESİ

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı

03928151790

MAĞUSA

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI

03923662026

HALKIN ECZANESİ

Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk

03923650112

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

03927144894

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

05428550015

ÜST MESARYA

MELİZ ECZANESİ

Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan

03922323100

ALT MESARYA

VADİLİ ECZANESİ

VADİLİ

03923977733

KARPAZ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

0533 849 99 46

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY

03923744356

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

Cengizköy N0:74 /A

05488655291

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