Nöbetçi Eczaneler /25 Ağustos 2020

LEFKOŞA
CANEŞ ECZ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy / Lefkoşa
0392 225 52 20
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922239340
EBRU BAŞAY ECZ
Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa
03922270242
GAZİMAĞUSA
TARABYA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı. / Gazimağusa
03923651607
OSMANKAN ECZANESİ
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı, / Gazimağusa
03923669297
GİRNE
MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne / Girne
0548 851 11 50
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne / Girne
05338701946
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt / Güzelyurt
03927147052
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke
7278 565