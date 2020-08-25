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Nöbetçi Eczaneler /25 Ağustos 2020

KKTC genelinde nöbetçi eczaneler listesi

25 Ağustos 2020 Salı 10:45
663 Okunma
Nöbetçi Eczaneler /25 Ağustos 2020

LEFKOŞA

CANEŞ ECZ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy / Lefkoşa

 0392 225 52 20

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

 38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922239340

EBRU BAŞAY ECZ

 Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa

 03922270242

GAZİMAĞUSA

TARABYA ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı. / Gazimağusa

 03923651607

OSMANKAN ECZANESİ

 Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı, / Gazimağusa

 03923669297

GİRNE

MUCİZEM ECZANESİ

 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne / Girne

 0548 851 11 50

EMİN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne / Girne

 05338701946

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt / Güzelyurt

 03927147052

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke

 7278 565

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