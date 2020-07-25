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Nöbetçi Eczaneler / 25 Temmuz 2020

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi

25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:19
847 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 25 Temmuz 2020

LEFKOŞA:

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

 38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy Lefkoşa

 03922239340

 ***

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

 Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa

 03922279155

 ***

AŞAN ECZANESİ

 Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa

 03922255730

GİRNE:

KÜÇÜK ECZANESİ

 Canbulat Sok.No:5/C Girne

 03928153626

***

İLGEN ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne

 03928158118


GAZİMAĞUSA:

ZEYNEP ECZANESİ

Gazimağusa

 Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa

 03923651847

 ***

ULUÇAY ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa

 03923652424

GÜZELYURT: 

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 03927143591

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 0392 728 83 12

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Nöbetçi EczanelerKKTC Nöbetçi Eczaneler
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