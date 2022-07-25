Nöbetçi Eczaneler / 25 Temmuz 2022

LEFKOŞA
APAYDIN ECZANESİ / 2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik / (0392) 227 71 59
KEZİBAN TİLKİ ECZANE/ Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli / (0392) 223 12 10
NERGİS ECZANESİ / Şht. Mustafa Mehmet Sok.No:3, Göçmenköy / (0392) 225 50 75
GİRNE
AYGÜL AYGIN ECZANESİ / Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı / (0533) 830 00 49
NAZIM VARIŞ ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149, Alsancak / (0392) 821 30 88
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 / (0392) 822 41 42
MAĞUSA
ERGİN ECZANESİ / Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı / (0392) 365 47 35
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ / Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş / (0392) 366 91 93
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ / Büyük Ada Sok.N0:22 / (0392) 714 28 74
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ / Şht. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli / (0548) 889 17 07
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ / İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı / (0542) 855 00 15