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Nöbetçi Eczaneler / 25 Temmuz 2022

Nöbetçi eczane listesi...

25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:02
52 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 25 Temmuz 2022
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LEFKOŞA

APAYDIN ECZANESİ / 2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik / (0392) 227 71 59

KEZİBAN TİLKİ ECZANE/ Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli / (0392) 223 12 10

NERGİS ECZANESİ Şht. Mustafa Mehmet Sok.No:3, Göçmenköy  / (0392) 225 50 75

GİRNE

AYGÜL AYGIN ECZANESİ / Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı / (0533) 830 00 49

NAZIM VARIŞ ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149, Alsancak / (0392) 821 30 88

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 / (0392) 822 41 42

MAĞUSA

ERGİN ECZANESİ / Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı / (0392) 365 47 35

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ / Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş / (0392) 366 91 93

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ / Büyük Ada Sok.N0:22 / (0392) 714 28 74

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ / Şht. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli / (0548) 889 17 07

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ / İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı / (0542) 855 00 15

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Nöbetçi Eczaneler
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