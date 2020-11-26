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Nöbetçi Eczaneler / 26 Kasım 2020

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

26 Kasım 2020 Perşembe 09:58
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Nöbetçi Eczaneler / 26 Kasım 2020

LEFKOŞA:

EMİNE KESKİN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli

 05338798193

***

HAZAL REİS ECZANESİ

 Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe NO:3 yanı Surlariçi Lefkoşa

 0392 228 65 05

***

LADEN AKBATUR ECZANESİ

 Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı Lefkoşa

 03922272575

GİRNE:

GÜNDAL ECZANESİ

 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı)

 03928160543

***

KANDİL ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

 03928223842

GAZİMAĞUSA:

ULUÇAY ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa

 03923652424

 ***

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

 Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa

 03923648494

GÜZELYURT:

GİLANLI ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

 03927144790

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

LEFKE:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

 05338829456

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