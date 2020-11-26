Nöbetçi Eczaneler / 26 Kasım 2020

LEFKOŞA:
EMİNE KESKİN ECZANESİ
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli
05338798193
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HAZAL REİS ECZANESİ
Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe NO:3 yanı Surlariçi Lefkoşa
0392 228 65 05
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LADEN AKBATUR ECZANESİ
Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı Lefkoşa
03922272575
GİRNE:
GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı)
03928160543
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KANDİL ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
03928223842
GAZİMAĞUSA:
ULUÇAY ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa
03923652424
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GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa
03923648494
GÜZELYURT:
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
03927144790
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
LEFKE:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456