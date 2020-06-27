Nöbetçi Eczaneler / 27 Haziran 2020

LEFKOŞA:
YENİKENT ECZANESİ
Belediye Bulvarı . Yenikent Gönyeli Samsung Zorlu Plaza karşısı
0392 223 93 78
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FİRUZ ERGİL ECZANESİ
Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi Yolu Cemsa Karting içi Lefkoşa
03922231902
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İSMET ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
0392 228 15 40
GİRNE:
ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne
0392 815 46 11
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EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
03928152248
GAZİMAĞUSA:
HALKIN ECZANESİ
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk
03923650112
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GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa
03923648494
GÜZELYURT:
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
03927143005
LEFKE:
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240