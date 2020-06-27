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Nöbetçi Eczaneler / 27 Haziran 2020

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi.

27 Haziran 2020 Cumartesi 09:11
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Nöbetçi Eczaneler / 27 Haziran 2020

LEFKOŞA:

YENİKENT ECZANESİ

 Belediye Bulvarı . Yenikent Gönyeli Samsung Zorlu Plaza karşısı

 0392 223 93 78

***

FİRUZ ERGİL ECZANESİ

 Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi Yolu Cemsa Karting içi Lefkoşa

 03922231902

***

İSMET ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

 0392 228 15 40

GİRNE:

ZİYA SENCER ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne

 0392 815 46 11

***

EMİNAĞA ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

 03928152248

GAZİMAĞUSA:

HALKIN ECZANESİ

 Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk

 03923650112

***

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

 Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa

 03923648494

GÜZELYURT:

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 03927143005

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerKKTC Nöbetçi Eczaneler
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