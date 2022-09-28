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Nöbetçi eczaneler / 28 Eylül 2022

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

28 Eylül 2022 Çarşamba 19:35
39 Okunma
Nöbetçi eczaneler / 28 Eylül 2022



LEFKOŞA

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ / Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı /
(0392) 229 09 90

KERMİYA ECZANESİ / Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya / (0392) 223 34 83

KIZILBAŞ ECZANESİ / Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy / (0392) 225 32 59

GİRNE

AYGÜL AYGIN ECZANESİ / Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı / (0533) 830 00 49

BARIŞ ECZANESİ / Şht. İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta / (0392) 821 84 10

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ / Dr. Salih Miroğlu Cad. 45/2 / (0548) 881 18 11

MAĞUSA

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ / Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu  / (0392) 365 25 25

ZEYNEP ECZANESİ / Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 / (0392) 365 18 47

GÜZELYURT

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ / Şht. Mehmet Sokollu Sok. Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A / (0392) 714 20 00

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ / Şht. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli / (0548) 889 17 07

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ / Makenizi Cad. Royal Sun Residance / (0539) 109 95 77

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerSağlık
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