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Nöbetçi Eczaneler / 29 Ağustos 2020

KKTC'deki Nöbetçi Eczaneler...

29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:11
730 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 29 Ağustos 2020

LEFKOŞA

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 Belediye Bulvarı 91/B Yenikent ( Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı)

 03922237272

***

SERPİN ONAY ECZANESİ

 84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)

 03922273924

***

APAYDIN ECZANESİ

 2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa

 03922275159

GİRNE:

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

 03928213088

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu

 03928152150

GAZİMAĞUSA:

ÇİSEM ECZANESİ

 Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı

 03923654004

***

ERGİN ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

 03923654735

GÜZELYURT:

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 03927143252

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

 03927277470

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Eczaneler
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