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Nöbetçi Eczaneler / 3 Ekim 2020

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

03 Ekim 2020 Cumartesi 09:34
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Nöbetçi Eczaneler / 3 Ekim 2020

LEFKOŞA:

DAĞMAN ECZANESİ

 AliRıza Efendi Cad. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi yolu Ortaköy Cami sırası Gülşenoğluları Baklava karşısı Vakıflar İşhanı No:51 /E Lefkoşa (Analiz Computer yanı )

 3301 022

 ***

EREN ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

 0392 225 24 74

***

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

 Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa

 03922279619

GİRNE:

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Çarşı Selvi Plaza C Blok N0:7 Ozanköy Girne

 05338300049

***

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE

 05488811811

GAZİMAĞUSA:

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA

 03923654240

***

ÖREN ECZANESİ

 Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa

 03923660391

GÜZELYURT:

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 03927144894

İSKELE:

ERSU ADAN ECZANESİ

 Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken İskele

 03923788887

LEFKE:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

 05338829456

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