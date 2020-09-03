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Nöbetçi Eczaneler / 3 Eylül 2020

KKTC'deki Nöbetçi Eczanelerin Listesi...

03 Eylül 2020 Perşembe 09:31
679 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 3 Eylül 2020

LEFKOŞA:

TUNA ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir

 03922277874

 ***

TÖRENAĞA ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 03922281008

 ***

İMGE ECZANESİ

 Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı

 03922235951

GİRNE:

BUĞÇE ECZANESİ

 Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne

 03928150032

***

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne

 0392 822 38 85

GAZİMAĞUSA:

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

 Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa

 03923648494

***

MEVA ECZANESİ

 15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

 03923663773

GÜZELYURT:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

 03927141222

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

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Nöbetçi EczanelerKKTC Nöbetçi Eczaneler
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