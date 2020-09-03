Nöbetçi Eczaneler / 3 Eylül 2020

LEFKOŞA:
TUNA ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir
03922277874
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TÖRENAĞA ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
03922281008
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İMGE ECZANESİ
Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı
03922235951
GİRNE:
BUĞÇE ECZANESİ
Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne
03928150032
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AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne
0392 822 38 85
GAZİMAĞUSA:
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa
03923648494
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MEVA ECZANESİ
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
03923663773
GÜZELYURT:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
03927141222
LEFKE:
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE