Nöbetçi Eczaneler / 3 Temmuz 2020

LEFKOŞA:
KIZILBAŞ ECZANESİ
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
03922253259
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DERYA ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa
03922276198
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ÇAĞANSOY ECZANESİ
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
03922236766
GİRNE:
TÖRENSEL ECZANESİ
Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy
0392 824 57 13
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İLGEN ECZANESİ
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne
03928158118
GAZİMAĞUSA:
İNEM MİMAR ECZANESİ
Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa
05488422795
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ZEYNEP ECZANESİ
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa
03923651847
GÜZELYURT:
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
03927144894
LEFKE:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12