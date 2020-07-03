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Nöbetçi Eczaneler / 3 Temmuz 2020

KKTC genelinde nöbetçi eczaneler listesi.

03 Temmuz 2020 Cuma 09:18
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Nöbetçi Eczaneler / 3 Temmuz 2020

LEFKOŞA:

KIZILBAŞ ECZANESİ

 Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

 03922253259

 ***

DERYA ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa

 03922276198

***

ÇAĞANSOY ECZANESİ

 Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

 03922236766

GİRNE:

TÖRENSEL ECZANESİ

 Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy

 0392 824 57 13

***

İLGEN ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne

 03928158118

GAZİMAĞUSA:

İNEM MİMAR ECZANESİ

 Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa

 05488422795

***

ZEYNEP ECZANESİ

 Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa

 03923651847

GÜZELYURT:

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 03927144894

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 0392 728 83 12

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