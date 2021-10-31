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Nöbetçi Eczaneler / 31 Ekim 2021

KKTC genelinde nöbetçi eczane listesi...

31 Ekim 2021 Pazar 09:05
262 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 31 Ekim 2021
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LEFKOŞA

 

HAZAL REİS ECZANE

Lefkoşa

 Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe NO:3 yanı Surlariçi Lefkoşa

 0392 228 65 05

 31-10-2021

 08:00-00:00

OBA ECZANESİ

Lefkoşa

 GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA LEFKOŞA

 03922237101

 31-10-2021

 08:00-00:00

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

Lefkoşa

 Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı Lefkoşa

 03922272350

 31-10-2021

 08:00-00:00

GİRNE

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

Girne

 Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

 05488708442

 31-10-2021

 08:00-00:00

TÖREN II ECZANESİ

Girne

 Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne

 03928151790

 31-10-2021

 08:00-00:00

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

Girne

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne

 0533 839 19 60

 31-10-2021

 08:00-00:00

GAZİMAĞUSA

KARAKOL ECZANESİ

Gazimağusa

 Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

 03923656519

 31-10-2021

 08:00-00:00

UZAY ECZANESİ

Gazimağusa

 İSMET İNÖNÜ BULVARI HALKEN 8 APT NO:2 . ZİRAAT BANKASI KARŞISI - ÖZDİLEK VE ESERER İÇ GİYİM YANI

 03923655656

 31-10-2021

 08:00-00:00

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

Güzelyurt

 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

 03927141222

 31-10-2021

 08:00-00:00

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

İskele

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele

 0548 860 55 54

 31-10-2021

 08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)

ÜST MESARYA

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

Üst Mesarya

 Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa

 0539 105 48 88

 31-10-2021

 08.00 - 19.00

ALT MESARYA

HOCANIN ECZANESİ

Alt Mesarya

 Belediye Dük No:1 Vadili

 03923978222

 31-10-2021

 08.00 - 19.00

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

Lefke

 Cengizköy N0:74 /A Lefke

 05488655291

 31-10-2021

 08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczaneEczaneKKTC
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