Nöbetçi Eczaneler / 31 Ekim 2021

LEFKOŞA
HAZAL REİS ECZANESİ
Lefkoşa
Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe NO:3 yanı Surlariçi Lefkoşa
0392 228 65 05
31-10-2021
08:00-00:00
OBA ECZANESİ
Lefkoşa
GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA LEFKOŞA
03922237101
31-10-2021
08:00-00:00
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
Lefkoşa
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı Lefkoşa
03922272350
31-10-2021
08:00-00:00
GİRNE
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Girne
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne
05488708442
31-10-2021
08:00-00:00
TÖREN II ECZANESİ
Girne
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne
03928151790
31-10-2021
08:00-00:00
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
Girne
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne
0533 839 19 60
31-10-2021
08:00-00:00
GAZİMAĞUSA
KARAKOL ECZANESİ
Gazimağusa
Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
03923656519
31-10-2021
08:00-00:00
UZAY ECZANESİ
Gazimağusa
İSMET İNÖNÜ BULVARI HALKEN 8 APT NO:2 . ZİRAAT BANKASI KARŞISI - ÖZDİLEK VE ESERER İÇ GİYİM YANI
03923655656
31-10-2021
08:00-00:00
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Güzelyurt
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
03927141222
31-10-2021
08:00-00:00
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
İskele
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele
0548 860 55 54
31-10-2021
08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)
ÜST MESARYA
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
Üst Mesarya
Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa
0539 105 48 88
31-10-2021
08.00 - 19.00
ALT MESARYA
HOCANIN ECZANESİ
Alt Mesarya
Belediye Dük No:1 Vadili
03923978222
31-10-2021
08.00 - 19.00
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
Lefke
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291
31-10-2021
08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)