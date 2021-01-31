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Nöbetçi Eczaneler / 31 Ocak 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczanelerin listesi.

31 Ocak 2021 Pazar 11:28
526 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 31 Ocak 2021

KKTC’de nöbetçi olan tüm eczanelerin listesi aşağıdaki gibidir…

LEFKOŞA

ADAHAN ECZANESİ

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı

03922273700

ÖZGÜ TANSUĞ ECZANESİ

Öğretmenler Cad. HacıAli Sitesi 3 N0: 13/A Ortaköy BELÇA Market yanı

2232 425

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

MEHMET AKİF CAD.. MUSTAFA DERVİŞ APT.. N0:111/H GOLDEN TULİP HOTEL KARŞISI DEREBOYU

03922271110

GİRNE

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

05338300049

ÖZENİR ECZANESİ

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ

05428760660

MAĞUSA

ADA ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3

03923653130

UMUT ECZANESİ

Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası

0392 366 23 69

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7

03927141190

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3

03923712224

ÜST MESARYA

SERDARLI ECZANESİ

Serdarlı

03923767006

ALT MESARYA

KUDRET ECZANESİ

Vatan Cad. No:11 Vadili

05338386462

KARPAZ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

Livadya Apt.N0:3 Çayırova

05338219606

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele

0392 374 51 70

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

03927278240

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