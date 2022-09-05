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Nöbetçi eczaneler / 5 Eylül 2022

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

05 Eylül 2022 Pazartesi 18:19
45 Okunma
Nöbetçi eczaneler / 5 Eylül 2022


LEFKOŞA

AŞAN ECZANESİ

05.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 30

Selçuk Avkıran Sok. No:1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

AYŞE KAPTAN ECZANESİ

05.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 45 96

Girne Cad. No: 50, Saray Hotel karşısı, Lefkoşa

HALKSEVER ECZANESİ

05.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 10 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

GİRNE

İLGEN ECZANESİ

05.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

MARYAM ECZANESİ

05.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. N0: 155 Lotus Park Sitesi A Blok Alsancak Girne

TÖREN ECZANESİ

05.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 89 79

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

GAZİMAĞUSA

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

05.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 20 26

15 Ağustos Bulvarı Namık kemal Halken Tower Apt.No:5 Mağusa

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

05.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 59 59

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

05.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

05.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE

NALAN ECZANESİ

05.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerSağlık
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