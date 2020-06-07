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Nöbetçi Eczaneler / 7 Haziran 2020

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi.

07 Haziran 2020 Pazar 09:12
650 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 7 Haziran 2020

LEFKOŞA

DERYA ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa

 03922276198

SÖZÜÖZ ECZANESİ

 ŞHT.MEHMET KEMAL SOK.AKASYA APT. LEMAR ARKASI ŞHT.DOĞAN AHMET İLKOKULU SIRASI KÜÇÜK KAYMAKLI / Lefkoşa

 03922293300

ÖZTEKİNER ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir / Lefkoşa

 03922280508

GAZİMAĞUSA

ZEYNEP ECZANESİ

 Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923651847

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

 Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923663915

GİRNE

TÖREN ECZANESİ

 Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne / Girne

 03928154043

ARDA ÇELİK ECZANESİ

 Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi / Girne

 03928152069

GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143591

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke / Lefke

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele / İskele

 05391099577

ALT MESARYA

HOCANIN ECZANESİ

 Belediye Dük No:1 Vadili / Alt Mesarya

 03923978222

ÜST MESARYA

SERDARLI ECZANESİ

 Serdarlı Mağusa / Üst Mesarya

 03923767006

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZ

 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele / Karpaz

 03923755366

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz / Karpaz

 0392 374 51 70

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