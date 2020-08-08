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Nöbetçi Eczaneler / 8 Ağustos 2020

KKTC'deki Nöbetçi Eczanelerin Listesi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:33
711 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 8 Ağustos 2020

LEFKOŞA:

EDA ENVER ECZANESİ

 Şht.Arseven Sk.No:6 Devlet Hast.Karşısı Lefkoşa

 03922234810

***

PERVİN ECZANESİ

 HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI BOZALP KOMPLEX KÜÇÜK KAYMAKLI

 03922252818

***

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı

 0392 227 61 81

GİRNE:

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

 Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı

 0392 822 32 02

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

 03928160082

GAZİMAĞUSA:

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa

 03923656060

***

ÖREN ECZANESİ

 Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa

 03923660391

GÜZELYURT:

NİLGÜN ECZANESİ

 25 Ecevit Cad.Güzelyurt

 03927143847

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 0392 727 76 46

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