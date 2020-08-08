Nöbetçi Eczaneler / 8 Ağustos 2020

LEFKOŞA:
EDA ENVER ECZANESİ
Şht.Arseven Sk.No:6 Devlet Hast.Karşısı Lefkoşa
03922234810
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PERVİN ECZANESİ
HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI BOZALP KOMPLEX KÜÇÜK KAYMAKLI
03922252818
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ÇAĞLAYAN ECZANESİ
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı
0392 227 61 81
GİRNE:
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı
0392 822 32 02
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SETENAY BENGİSU ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
03928160082
GAZİMAĞUSA:
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa
03923656060
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ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa
03923660391
GÜZELYURT:
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
03927143847
LEFKE:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46