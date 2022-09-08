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Nöbetçi eczaneler / 8 Eylül 2022

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

08 Eylül 2022 Perşembe 18:55
51 Okunma
Nöbetçi eczaneler / 8 Eylül 2022


LEFKOŞA

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

08.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 23 33

Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy

OBA 2 ECZANESİ

08.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 13 11

Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

SEVAL ECZANESİ

08.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 86 75

9 Yavuz Konnolu Sok.Kermiya

GİRNE

AŞAR ECZANESİ

08.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

08.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

08.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

GAZİMAĞUSA

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

08.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 364 84 94

Ersoy Birkan Cad.İldeniz Business Complex Dük.No:3 Tuzla Gazi Mağusa

REZAN ECZANESİ

08.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

08.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

08.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

08.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerSağlık
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