Nöbetçi Eczaneler / 8 Haziran 2020

LEFKOŞA:
ZEHRA ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa
03922255947
05488811212
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ALPDOĞAN ECZANESİ
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
03923301036
05338529990
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ABBASOĞLU ECZANESİ
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
03922271664
05338346145
GİRNE:
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI
03928152025
05338417207
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ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu
03928224142
05488648587
GAZİMAĞUSA:
CEREN ECZANESİ
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
03923663374
05338412900
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GÜLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa
0392 365 38 68
GÜZELYURT:
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt
03927142874
05338331122
LEFKE:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12
0542 859 39 12