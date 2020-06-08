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Nöbetçi Eczaneler / 8 Haziran 2020

Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 11:13
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Nöbetçi Eczaneler / 8 Haziran 2020

LEFKOŞA:

ZEHRA ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa

 03922255947

 05488811212

***

ALPDOĞAN ECZANESİ

 Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

 03923301036

05338529990

***

ABBASOĞLU ECZANESİ

 ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 03922271664

 05338346145

GİRNE:

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI

 03928152025

 05338417207

***

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu

 03928224142

 05488648587

GAZİMAĞUSA:

CEREN ECZANESİ

 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

 03923663374

 05338412900

***

GÜLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa

 0392 365 38 68

GÜZELYURT:

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt

 03927142874

 05338331122

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 0392 728 83 12

 0542 859 39 12

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