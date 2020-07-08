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Nöbetçi Eczaneler / 8 Temmuz 2020

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:24
691 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 8 Temmuz 2020

LEFKOŞA:

ÖZTEKİNER ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

 03922280508

***

ENVER ALİBABA ECZANESi

 ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KARSISI. FİKRİYE HÜSEYİN SOKAK.NO:1 A KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA

 03922271311

 ***

EDA ENVER ECZANESİ

 Şht.Arseven Sk.No:6 Devlet Hast.Karşısı Lefkoşa

 03922234810

GİRNE:

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

 05488708442

***

TÖREN II ECZANESİ

 Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

 03928151790

GAZİMAĞUSA:

ADA ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa

 03923653130

 ***

OSMANKAN ECZANESİ

 Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,

 03923669297

GÜZELYURT:

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 03927143591

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 0392 728 83 12

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Nöbetçi EczanelerKKTC Nöbetçi Eczaneler
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