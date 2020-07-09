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Nöbetçi Eczaneler / 9 Temmuz 2020

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi.

09 Temmuz 2020 Perşembe 10:38
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Nöbetçi Eczaneler / 9 Temmuz 2020

LEFKOŞA:

BALIN ECZANESİ

 Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa

 0392 223 18 13

 ***

PERVİN ECZANESİ

 HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI BOZALP KOMPLEX KÜÇÜK KAYMAKLI

 03922252818

***

AŞAN ECZANESİ

 Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa

 03922255730

GİRNE:

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne

 0392 822 38 85

***

NURÇAĞ ECZANESİ

 Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne

 03928151025

GAZİMAĞUSA:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

 N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

 03923669555

***

TARABYA ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı.

 03923651607

GÜZELYURT:

NİLGÜN ECZANESİ

 25 Ecevit Cad.Güzelyurt

 03927143847

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 0392 727 76 46

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