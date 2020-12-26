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Noel Baba kıyafetiyle bakımevine gitti, 18 kişi koronavirüsten öldü

Belçika'da yaşlıların kaldığı bakımevine moral için düzenlenen "Noel Baba" ziyaretinin ardından koronavirüse yakalanan 18 kişi yaşamını yitirdi.

26 Aralık 2020 Cumartesi 09:58
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Noel Baba kıyafetiyle bakımevine gitti, 18 kişi koronavirüsten öldü

Ülkenin kuzeyindeki Mol kasabasında bir bakım evini aralık ayı başında Noel Baba kıyafetli bir kişinin ziyareti sonrası 121 bakımevi sakini ile 36 çalışan hastalandı.

Ziyaretten sonra hastalanan kişilerden bugüne kadar 18'i hayatını kaybetti.

Yetkililer, virüsün kaynağının tam olarak belirlenmesi için laboratuvar çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Mol kasabasının Belediye Başkanı Wim Caeyers, "Enfeksiyonların kaynağını belirlemek için yürütülen çalışmaların sonuçları henüz artaya çıkmadı. Şu anda kaynağın kim olduğunu bilmek mümkün değil" dedi.

Daha önce "Noel Baba" olarak moral için yaşlıları ziyaret eden kişinin koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.

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