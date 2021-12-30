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Noel Baba’dan ‘hükümet’ istedi

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer Noel Baba’dan yeni yıl hediyesi olarak sorunlara çare huzursuzluklara huzur getirebilecek bir hükümet istedi

30 Aralık 2021 Perşembe 22:17
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Noel Baba’dan ‘hükümet’ istedi
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, dünyadaki olumsuzluklara ek ülkemizde özellikle siyasetten kaynaklanan olumsuzlukların da etkisi ile Kıbrıs Türkü’nün çok zor bir yıl geçirdiğini ifade etti.

23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimine dikkat çeken Gürcafer, Kıbrıs Türkü’nün geleceği düşünerek doğru karar vermesini, buna bağlı olarak da çok verimli bir meclis, devamında istikrarlı ve başarılı bir hükümet, onun da sonrasında kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi ve refah düzeyi yüksek bir Kuzey Kıbrıs temennisinde bulundu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, “tüm toplumumuz adına Noel Baba’dan yeni yılda yaralarımıza merhem, umutsuzluklarımıza umut, dağ gibi birikmiş sorunlarımıza çare ve huzursuzluklarımıza huzur getirebilecek bir hükümet hediye etmesini diliyorum” dedi.

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