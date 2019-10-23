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Noman Ali ceza evine gönderildi

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da faaliyet gösteren Fıstık Net isimli İnternet Cafe’de üniversite transkripti sahteleyen zanlı Noman Ali dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 15:01
Noman Ali ceza evine gönderildi

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, Pakistan uyruklu zanlı Noman Ali’nin yapılan soruşturmasında 2019 yılı Eylül ayı içerisinde arkadaşları olan yine Pakistan uyruklu Lefkoşa'da sakin N.R. ve T. A.'ın ikamet izinsiz olmasını engellemek için Girne Amerikan Üniversitesi’ne sahte kayıt yaptırabilmeleri maksadıyla Yakın Doğu Üniversitesi transkriptini Lefkoşa'da faaliyet gösteren " Fıstık Net " isimli internet kafede sahteledikten sonra aranan iki kişiye verdiğini anlattı. Polis, aranan iki kişinin, sahte olarak düzenlenmiş olan transkripleri Girne Amerikan Üniversitesi’nde öğrenci kaydı için vererek tedavüle sürdüklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmasını kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Noman Ali
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