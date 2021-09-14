Northern Travel Kuzey Kıbrıs Kış Operasyonu programı başlıyor....

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kapsamlı bir açıklamayla programa ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.

Ataoğlu, ülke turizminin 12 aya yayılması konusundaki çalışmaların yıllardır hayat bulamadığını hatırlatarak, “Ülkemizin iklim koşulları, bizlere turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılması konusunda büyük bir avantajdı. Ancak 12 aya yayılan turizm faaliyetleri sadece lafta kaldı. Bugüne kadar hayata geçirilemedi. Ülke turizmini sadece 3 aylık yaz dönemine mahkum bırakılmıştı. Bunun müjdesini vermekten büyük bir heyecan duyuyorum, çünkü artık ülkemiz 12 ay boyunca misafir ağırlayacak organizasyonlarla tanışıyor” dedi.

2012-2014 Yılları arasında kış operasyonu sadece Güney Kıbrıs’ta yapıldığını hatırlatan Ataoğlu, “2014 yılında talebimiz üzerine Kuzey Kıbrıs operasyonu başladı ve Güney Kıbrıs iptal edildi. 2014 yılında 53.236 misafir ile NTL’nin Kuzey Kıbrıs kış operasyonunu başlamıştı” dedi.

"YAKLAŞIK 400 BİN MİSAFİR KKTC'Yİ ZİYARET ETTİ"

2014-2020 yıllarında NTL kış programları ile yaklaşık 400.000 misafirin Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini açıklayan Ataoğlu, geçmiş bazı rakamları da paylaştı…

Buna göre;

2014-15 53.236

2015-16 41.522

2016-17 86.541

2017-18 92.772

2018-19 83.613

2019-20 41.581 olmak üzere toplam 399.265 misafir kış turizmi altında Kuzey Kıbrıs’a geldi.

"85 BİN REZERVASYONUN 43 BİN 419'U İPTAL OLDU"

Firki Ataoğlu, pandemi nedeniyle, 2019-2020 satılmış 85 bin rezervasyonun, 43 bin 419’unun iptal olduğunu ifade etti.

NTL kış programlarıyla 16 farklı Avrupa Ülkesinden gelen 50 yaş üstü misafirlere hitap edildiğine işaret eden Ataoğlu, “Kış operasyonları yüksek sezon dışındaki Eylül-Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşmektedir. Bu dönemde ağırlıklı 3 ve 4 yıldızlı oteller olmak üzere 36 otel, 80 otobüs, 50 rehber ve 25 restaurant kullanılmaktadır” dedi.

Fikri Ataoğlu, “ Kış programında KKTC’nin en kuzeyinden en güneyine, en batısından, en doğusuna bütün bölgelerinin ziyaret edildiği, şehirler ve beldeler olmak üzere 25 alan programda yer almaktadır. Ülkenin açık olan bütün tarihi ve kültürel yerleri programa dahil edilmiştir. Toplamda 1300 km'lik ziyaret rotası yedi günde tamamlanmaktadır. Turistler daha sonra 7 gecelik otel tatiline devam etmektedirler” ifadelerini kullandı.

Grupların ziyaret ettiği tarihi ve kültürel yerleri de paylaşan Ataoğlu’nun verdiği bilgiler ışığında;

Salamis Antik Şehri

St Barnabas

Mağusa Kalesi

Gazi Mağusa Şehir içi

Lala Mustafa Paşa Camii

Selimiye Camii

Büyük Han

Lefkoşa Suriçi

Kumarcılar Hanı

Lokmacı Kapısı

Girne Kalesi

Girne Sualtı Müzesi

Girne Çarşı ve Antik Yat Limanı

Bellapais Manastırı

St Hilarion Kalesi

Ayios Aksfentios Kilisesi

Andreas Manastırı

Karpaz Golden Beach

Büyükkonuk Köyü

Dipkarpaz

Minia Kıbrıs

Soli Harabeleri

Mamas Kilisesi

Güzelyurt Arkeoloji Müzesi

Geçitköy Barajı

KKTC Folklor Gecesi

Akdeniz Köyü Jip Safari ve Doğa etkinliği

"KIŞ TURİZMİNİN SEKTÖRE YANSIMASI: 500 BİN GECELEME"

Bununla birlikte Bakanlığın talebi doğrultusunda ülkede düzenlenen ve tur rotasına uygun tüm festivaller de ziyaret ediliyor.

Ataoğlu, kış turizminin sektöre yansımasını da aktaran Fikri Ataoğlu, konaklama ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Girne, Alsancak, Lapta, Gazimağusa ve Bafra bölgesindeki 3, 4 ve 5 yıldızlı 36 otel ile yarım pansiyon şeklinde çalışıldığını, yılda yaklaşık 500 bin (500.000) geceleme yapıldığını açıkladı.

“GEREK OTOBÜSLER, GEREK OTOBÜS ŞOFÖRLERİ KKTC HALKININ KENDİ ÖZ VARLIĞIDIR”

Taşımacılıkta da KKTC’de bulunan yaklaşık 80 Otobüs ile operasyon sürdürüldüğünü ifade eden Ataoğlu, “Her bir grup otobüsü her hafta 1300 km yol kat etmektedir. Gerek otobüsler, gerek otobüs şoförleri KKTC halkının kendi öz varlığıdır. Bu operasyonlarımızın başlaması ile otobüs sayı ve standartlarında ciddi artış olması, piyasaya olan katkısının göstergesidir” dedi.

İstisnasız bütün turlarda Turizm Bakanlığı onaylı yaklaşık 50 Profesyonel Tur rehberi turlarımıza eşlik ettiğine vurgu yapan Ataoğlu, aynı zamanda grupların başında Türkiye’den gelen profesyonel tur rehberlerinin grup liderleri olarak eşlik ettiklerini belirtti.

"HER HAFTA 3 BİN 200 MİSAFİR AĞIRLANDI"

Konunun Ercan boyutuna da değinen Ataoğlu, “Pandemi süreci öncesi dönemde planlanan Charter uçuşlarla haftada 18 uçak dolusu Avrupa’lı turist ki bu da yaklaşık her hafta 3 bin 200 misafir, kış döneminde Ercan Havalimanına inmiş ve her hafta aynı oranda Turist çıkış yapmıştır. Olağan yolcu kapasitesinin yanında bu geliş ve dönüşlerin Ercan Havalimanına yaptığı katkı kaçınılmazdır” dedi.

KIŞ TURİZMİNİN BÖLGELERE VE ESNAFA KATKISI

KKTC ‘ye yapılan Charter uçuşların Türk Firmalarla gerçekleştirildiğini belirten Ataoğlu, Kış Turizminin bölgelere ve esnafa katkısını da şöyle açıkladı:

“Misafirlerin konaklama süreleri boyunca otel dışında yapmış olduğu kişisel harcamalar bölge ve bölge esnafına ekonomik katkı sağlamaktadır. Bu harcamalar örnek olarak;

Mola yerlerindeki harcamalar,

Şehirlerdeki boş vakit esnasındaki yeme içme ve hediyelik için yapılan harcamalar,

Öğlen ve akşam yemeklerindeki içecekler için yaptıkları harcamalar,

Büyükkonuk, Dip Karpaz, Güzelyurt gibi yerlerde sabun, Zivanya, Hellim gibi yöresel ürünlere yapılan harcamalar olarak özetlenebilir.

Fikri Ataoğlu, Yakındoğu hastanesi ile yapılan sağlık işbirliği, Orkide mevsiminde düzenlenen yürüyüş turları ve bu sayede Kıbrıs Fauna ve Florasının tanıtımı ve havalimanında yapılan turistik harcamaların da bu kapsama ek olduğunu sözlerine ekledi.