NorthernLand, “Meme Kanseri" duyarlılığı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlendi.

NorthernLand personeli de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında pembe balonları ve kıyafetleriyle sokağa çıktı, erken tanının önemini vurguladı.

Meme kanserinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu anımsatan Northernland Group Yönetim Kurulu Üyesi, Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, “İşletme olarak hem sağlık sistemimize destek veriyor, hem de çalışanlarımız ve tüm halkımızın bilinçli olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Yiğittürk, Northernland Group olarak toplumsal sorunlara duyarlı olduklarını, bu yönde çalışan sivil toplum örgütleri ve kamusal kurumlar ile araştırmacılara desteklerinin süreceğini de sözlerine ekledi.