Nüfus Kayıt Dairesi'nden kimlik açıklaması

Nüfus Kayıt Dairesi'nden yapılan açıklamada son günlerde kamuoyunda yanlış yorumlarla farklı algılamalara yol açan KKTC Kimlik kartlarının eski “çipsiz” olanlarının yıl sonuna kadar değişmesi gerektiği yönündeki söylem ve duyumların doğru olmadığı belirtildi.
Açıklamada, eski veya çipsiz diye tanımlanan kimlik kartlarını yıpranmış, kırılmış olmadığı sürece değiştirmek zorunlu olunmadığını, yıl sonuna kadar yeni “çipli” kimlik alma gibi bir süre kısıtlamasının da.bulunmadığı kaydedildi.
Nüfus Kayıt Dairesi, eski “çipsiz” ve yeni “çipli” Kimlik Kartlarının her ikisi de yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece, geçerliliğinin devam ettiğini duyurdu.
mimar ozlem ozogmen boyacinin anasinda kocanlar - 3 gün Önce memuru süslü avrat, zengini hayırsız evlat, siyasetçiyi kuru inat batırır. birileride tilki kuyruyla ugrasiyomus bi tehtit etde bari korksun bu tilkicikler. ulkemden sahislardan talan ettiklerin hortumladiklarin caldiklarin nasil iade ederim faizleriyle onun kuyruklarini bagla boyun kaleci 60 serdar uckagittas yukardaki uctas-uckagittas a nasil cup diye uyuyo laayn serdar denktas ucbestas kim lan bu ralph v. estep serefsiz
zaten bi tek turkcell ve telsim sim kart almak için geçerli olan bi kimlik :)) çipli olsa nolur olmasa nolur ?