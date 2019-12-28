Nüfus Kayıt Dairesi'nden kimlik açıklaması

Nüfus Kayıt Dairesi'nden yapılan açıklamada son günlerde kamuoyunda yanlış yorumlarla farklı algılamalara yol açan KKTC Kimlik kartlarının eski “çipsiz” olanlarının yıl sonuna kadar değişmesi gerektiği yönündeki söylem ve duyumların doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, eski veya çipsiz diye tanımlanan kimlik kartlarını yıpranmış, kırılmış olmadığı sürece değiştirmek zorunlu olunmadığını, yıl sonuna kadar yeni “çipli” kimlik alma gibi bir süre kısıtlamasının da.bulunmadığı kaydedildi.

Nüfus Kayıt Dairesi, eski “çipsiz” ve yeni “çipli” Kimlik Kartlarının her ikisi de yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece, geçerliliğinin devam ettiğini duyurdu.