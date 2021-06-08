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“Nüfus planlamarıyla hemşire ve doktor ihtiyacımızı öngörebileceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planlarının Meclis’ten geçmesi halinde ekonominin anayasası olacağını söyledi. 

08 Haziran 2021 Salı 14:12
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“Nüfus planlamarıyla hemşire ve doktor ihtiyacımızı öngörebileceğiz”

Hükümetlerin kısa ömürlü olmasından dolayı uzun vadeli planlar yapılamadığına dikkat çeken Erhürman, hükümete gelmeleri halinde ilk işlerinin 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planlarını Meclis’ten nitelikli çoğunlukla geçirmek olacağını kaydetti. 
CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman bugün, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nı (KTTO) ziyaret ederek Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmeleri anlattı. 
CTP’nin uzun vadeli kalkınma planları projesini anlatan Tufan Erhürman’a ziyaretlerinde, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli ile sağlık eski bakanı Filiz Besim eşlik etti. 
“NÜFUS PLANLAMARIYLA HEMŞİRE VE DOKTOR İHTİYACIMIZI ÖNGÖREBİLECEĞİZ”
Hayata geçirilecek 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planlarını anlatan Erhürman, nüfus planlamalarıyla birlikte hemşire ve doktor ihtiyaçlarını da öngörebileceklerini ifade etti.
Mevcut hükümetin her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da öngörüsüz davrandığı görüşünü dile getiren Erhürman, bu öngörüsüzlükten dolayı özellikle pandemi sürecinde doktor ve hemşirelerin büyük yük altında kaldıklarını savundu.
Hükümetlerin kısa ömürlü olmasından dolayı uzun vadeli planların hayata geçirilemediğine değinen Erhürman, iktidara gelmeleri halinde ekonomik, sosyal ve kültürel olarak düzenlenen kalkınma planlarını hayata geçireceklerini söyledi. 
“NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK OLMASI ÖNEMLİ”
Bu planları hayata geçirirken sadece hükümet çoğunluğunun değil, Meclis iradesinin temsil edileceği nitelikli çoğunlukla geçmesini arzu ettiklerini ifade eden Erhürman, “Nüfus planlamasını da yapalım ki ona paralel olarak hemşire ve hekim ihtiyacımız da planlayabilelim. Bunu ekonomide de öngörüyoruz” dedi. 
TL’nin sürekli değer kaybettiğine de değinen Erhürman, bunu da hesaba katarak hareket etmeleri gerektiğini, yaşanabilecek döviz krizlerine hazırlıksız yakalanmamaları gerektiğini kaydetti. 
Bahsettiği planın ekonomi ve sosyal yaşamın anayasası olduğunun altını çizen Erhürman, bu planların hayata geçmemesi halinde günübirlik yapılacak işlerle hiçbir yere varılamayacağı söyledi.  
“DÜNYAYLA KURDUĞUMUZ İLİŞKİLER SARSILIYOR”
Kıbrıs Sorununa da değinen Genel Başkan Tufan Erhürman, yaptıkları tüm uyarılara rağmen mevcut Kıbrıs Türk liderliğinin Cenevre’de iki devletli çözüm tezini gündeme getirdiğini, bununla birlikte iki tarafın uluslararası statülerinin BM tarafından eşitlenmesini talep ettiğini belirtti. 
Bu önerilerin kabul edilmeyeceğinin herkes tarafından bilindiğini ve kendilerinin de bu konuda çeşitli uyarılar yaptıklarını ifade eden Erhürman, Kıbrıslı Türklerin 2004’te oluşturduğu ve süreç içerisinde sürdürdüğü çözüm iradesinin sekteye uğratıldığını ve dünyayla kurduğu ilişkilerin sarsılma noktasına gelebileceğinden endişe ettiklerini dile getirdi. 

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiTufan Erhürman
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