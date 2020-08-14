"Nüfus yoksa ekonomi de yok"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, katıldığı televizyon programında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Amcaoğlu, KKTC’de yüzde 30 dışında kayıt dışılığın bulunduğunu belirtirken, bunu ortadan kaldırmak için bazı çalışmaların yapıldığını söyledi.

Amcaoğlu, 2018’de 3,5 milyar TL olan vergi tahsilatının 2019’da 5 milyara yükseldiğini, bu yıl pandemiden dolayı 651 milyon geride olduklarını söyledi.



“Turizmi yeniden hayata geçirmeliyiz”

Sadece yayınlanan beyanlar karşısında alınan vergilerle kalsaydı artıştan söz edilemeyeceğini söyleyen Amcaoğlu, “Mahalli giderler kapıların açıldığı ilk günlerde yüzde 57, devamında yüzde 42, yüzde 21 ve yüzde 10’a düşmüştü. Bu ay yüzde 8,5’lik bir artış gerçekleşti. Toplamda 710 milyonluk tahsilat yaptık, 717 milyon TL’lik harcama yaptık. Reel sektöre yönelik ödemeler ve maaş ödemeleri yapıldı” dedi.

Turizm gelirleri ve üniversite öğrencilerinin yarattığı kaynak düşünüldüğünde kamu maliyesinde bunun eksi yansıması olacağını kaydeden Bakan Amcaoğlu, “Eğer biz turizmi yeniden hayata geçiremezsek, öğrenci seviyemizi eskiye getiremezsek asla eski rakamlara ulaşamayız. Nüfus yoksa ekonomi de yoktur” dedi.

“30 milyon TL’lik Covid-19 kalemi ile başladık”

Maliye Bakanlığı’nın pandemi sürecindeki harcamalarının durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Amcaoğlu, “30 milyon TL ile başladık Covid-19 ödeme kalemi ile 45 milyona ulaştı bu rakam ve 40 milyon TL civarı bloke verildi. Karantina konaklamaları için 12 milyon TL bir meblağ ödendi ve tabi bunlar devam ediyor” dedi.