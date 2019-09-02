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Nükleer anlaşma krizi

İran, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma yönünde adımlarının devam edeceğini duyurdu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:24
Nükleer anlaşma krizi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü AbbasMusevi, yaptığı açıklamada, İran’ın perşembe günü nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma yönünde atacağı üçüncü adımla ilgili bilgi verdi.
Musevi, “Planlaması tamamlanan ve uygulamaya hazır üçüncü adım, birinci ve ikinci adımdan daha güçlü olacaktır.” ifadesini kullandı.

Diplomatik çabaların beklenen neticeye ulaşması durumunda atılan adımlardan geri dönüşün mümkün olduğuna dikkati çeken Musevi, Dışişleri Bakanı Muhammed CevadZarif’in Fransa temaslarının ve yardımcısı Abbas Arakçi’nin bugün Paris’e yapacağı ziyaretin nükleer anlaşmanın korunması için atılan diplomatik adımlar olduğunu kaydetti.

Musevi, Avrupa Birliği ülkelerinin nükleer anlaşma çerçevesindeki vaatlerini yerine getirmesi durumunda İran’ın üçüncü adımı atmayacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma kapsamında verdikleri sözleri yerine getirmemeleri durumunda, üçüncü adımın perşembe günü devreye gireceğini açıklamıştı.

(BRT/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Nükleer
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