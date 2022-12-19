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Numan Kurtulmuş: Kıbrıs bizim için mirastır ve biz bu mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız

UBP, AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi, Lefkoşa Concorde Hotel’de Ortak Basın Toplantısı düzenliyor...

19 Aralık 2022 Pazartesi 12:44
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Numan Kurtulmuş: Kıbrıs bizim için mirastır ve biz bu mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız



-CANLI AKTARIM

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un basın toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

-Kıbrıs bizim için mirastır ve biz bu mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız. 

-KKTC uluslaraarası alanda daha çok tanınacak ve daha çok duyulacaktır. Hep birlikte bunun gerçekleşmesi için çalışacağız.

-Azerbaycan'ın bugün burada olması bizler için çok ama çok önemli.

-3 Devlet, 1 Millet diyoruz. Bu bizler için son derece önemli. 3 Devletin en önemli partilerinin iş birliği için bir araya gelmesi, tarihi bir dönemin başlangıcı. 

-Önümüzdeki dönem hem ülkelerimiz hem de devletlerimiz için çok önemlidir.

-Dünya ve doğal olarak da bölgemiz çok kritik süreçlerden geçiyor. Dünyanın en hareketli bölgesindeyiz. Bu coğrafyada güçlü bir şekilde koşmak zorundayız. Durduğumuz anda düşeriz. 

-Bu işbirliği bölgedeki barış ve esenliğe katkı sağlayacaktır.

-Bu sıradan bir toplantı değildir. Önemli adımların başlangıcıdır. Birlik ve beraberliğimiz kıyamete kadar devam edecek. Bu birliktelik 3 devlet için de hayırlara vesile olacaktır.

-Kıbrıs'ta tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kıbrıs'ın güçlü olması Doğu Akdeniz'de güçlü bir Türk varlığının olması anlamına geliyor.

Son Güncelleme: 19.12.2022 13:48
Anahtar Kelimeler:
Numan KurtulmuşUBPAK PartiYeni Azerbaycan Partisi3 Devlet Bir Millet
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