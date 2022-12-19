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Numan Kurtulmuş ve Tahir Budagov, Gazimağusa Suriçi ile Kapalı Maraş’ ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov Gazimağusa’da Suriçi ile Kapalı Maraş’ı ziyaret etti.

19 Aralık 2022 Pazartesi 18:58
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Numan Kurtulmuş ve Tahir Budagov, Gazimağusa Suriçi ile Kapalı Maraş’ ziyaret etti



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve heyetleri Gazimağusa’da Suriçi ve Kapalı Maraş’ı ziyaret etti.

Konuk heyetler ilk önce Lala Mustafa Paşa Camii ile caminin bahçesindeki cümbez ağacını inceledi.

Daha sonra kapalı Maraş’a giden heyetlere girişte kapalı Maraş hakkında brifing verildi.

Kurtulmuş ve Budagov ile heyetleri daha sonra sırasıyla halk plajı, Bilal Ağa Mescidi, Pertev Paşa Türbesi’ni ziyaret etti.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter “Toyota” binasının önünde, sahte tapu kayıtları ile Vakıf malı olmaktan çıkarılan mallar ile ilgili heyete bilgi verdi.

Heyetlere ziyaretlerde, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter eşlik etti.

Konuk heyetlerin Millet Bahçesi’ndeki, durağında ise İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ziyarete dahil oldu.

AK Parti Genel Başkenvekili Numan Kurtulmuş kapalı Maraş’ta TAK ve BRT’ye yaptığı değerlendirmede, güzel bir toplantı vesilesiyle KKTC’de bulunduklarını belirterek, Yeni Azerbaycan Partisi, Ulusal Birlik Partisi ve AK Parti olarak partiler arası üçlü diyalog toplantısını başlattıklarını ifade etti.

Kurtulmuş, üç ülke arasında "olağanüstü güzel mükemmel" bir ilişki olduğunu vurgulayarak, bu ilişkinin siyasi partiler arasında da geliştirilmesi için gayret sarfetmek gerektiğini, bu vesilesiyle geldiklerini söyledi.

Kurtulmuş, “Ümit ediyorum ki, Maraş bölgesi en kısa zamanda dünyanın en güzel en gelişmiş turizm merkezlerinden biri haline gelir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimize yaraşır fevkalade güzel bir destinasyon haline gelir. Burada zaten tarihi alanlar da var bunların da restorasyonunu hep beraber yapmak mümkün olur” dedi.

Kapalı Maraş’ın açılma kararının Kuzey Kıbrıs Türk tarihi için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Şimdi Maraş bölgesinin abad edilmesiyle birlikte Kıbrıs çok daha ileriye gidecek... Çok daha güçlü fevkalade önemli adımlar atmış olacaktır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
GazimağusaKapalı Maraş
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