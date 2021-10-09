ÖZEL HABER
UBP Girne ilçesinde kriz...
Bugün yapılacak olan İlçe kongresi başlamadı.
İlçe Kadın Kolları Baskanlığı Seçiminde Tüzük Tartısması Yaşanıyor...
UBP Girne ilçesinin divan başkanlığını UBP İskele Milletvekili avukat Yasemin Öztürk yapacaktı fakat Öztürk divan başkanlığından çekildi.
Yaşananlar üzerine Gündem Kıbrıs Web TV'de Alihan Pehlivan'ın sorularını yanıtlayan Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkan adayı Nejdet Numan, "Rezalet yaşanıyor, Seçim ertelenmeli" derken , Cafer Barutçuzade ise "Korkunun ecele faydası yok" dedi.
Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanlığı için Bülent Kutay, Cafer Barutçuzade ve Nejdet Numan yarışıyor...