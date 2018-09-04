Nurçin İncirli Cengiz Topel Hastanesi ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Cengiz Topel Hastanesi 57 yatak kapasiteli ve 10 tam zamanlı hekim ve haftanın belli günleri poliklinik hizmeti için gelen 8 doktoru ile yaklaşık yirmi beş bin nüfusa sahip bir bölgeye hizmet veriyor. İncirli açıklamasında yatak sayısının yetersiz olduğunu ve yatak sayısının nüfusa göre planlanması gerektiğini söyledi. İncirli, “Bir bölgede her 1000 kişiye 3 hasta yatağı düşecek şekilde bir hastane planlaması yapılması gerekirken, Cengiz Topel Hastanesi nüfusun yirmi beş bin olduğunu baz alırsak hastane yatak sayısının 75 olması gerekiyor. Bizim hastanemiz 4’ü acil servis de olmak üzere toplam 57 hasta yatağımız mevcut.” dedi. Yıllardır Güzelyurt bölgesine hizmet veren bu hastanenin hiçbir yönetimde bölge halkına hizmet edecek şekilde yeterli düzeyde iyileştirilmediğini vurguladı.

“Yoğun çalışma saatleri hata yapma riskini artırıyor.”

İncirli yaptığı açıklamada hastanenin acil bölümünde büyük sıkıntılar olduğunu dile getirdi. İncirli, Cengiz Topel’de tam zamanlı çalışan 8 branş hekimi ve bir pratisyen hekimin görev yaptığını, branş hekimlerinin kendi servislerinde nöbet tutması gerekirken Cengiz Topel Hastanesi’nde tüm hekimlerin Acil serviste kendi bölümü harici vakalara da baktığını ve bunun hem riskli hem de doğru olmadığını söyledi. İncirli sözlerine “Bir hastanede olması gereken Acil servislerde Acil tıp uzmanlarının hastayı karşılaması ve gerektiğinde en az 3 branş ile hastayı konsülte etmesidir. Cengiz Topel Hastanesi’ndeyse branş hekimlerinden Göz ve Cilt uzmanı arkadaşlarımızda acil nöbeti tutmakta ve kendi uzmanlıkları harici gelen hastalara da her şeye rağmen olağanüstü çaba göstererek hizmet vermeye çalışmaktadırlar. Dahiliye, Cerrahi ve Çocuk branş hekimlerinin kapı nöbeti tutması yetmezmiş gibi 2 hekim arkadaşımızın da hastaneden ayrılması sebebiyle nöbet sayısı artmış ve nöbetçi doktorların ertesi günü poliklinik hizmetini de yerine getirme gerekliliği, hasta bakma verimini düşürmekle beraber hata yapma riskini doğurmaktadır. Çalışma saatlerimiz aralıksız 36 saati bulmaktadır. Bu husus da Acil kapı nöbetlerinin yeterli doktor sayısı ile desteklenmesi ki şu an da en az 2 hekime daha ihtiyaç var ve insana yakışır bir çalışma düzeni oluşturulması gerekmektedir.” diye vurguladı.

“Hemşire sayısı yetersiz.”

İncirli, hemşire sayısının da yetersiz olduğunu ve her geçen gün hemşirelerin iş yükününde arttığını ve bu artan yükün hata yapma potansiyelini artırdığını söyledi. İncirli “Toplam 33 hemşire hizmet vermektedir; hasta başına düşen hemşire oranı dahiliye-cerrahi servisler için 1 hemşireye 4 hasta öngörülmekteyken bizde her vardiya da toplam hemşire sayısı 5 veya 6 olmakta, bu oran 1’e 10’a denk gelmektedir. Yetersiz hemşire sayısı hastanenin yoğun olduğu kış dönemlerinde ciddi problem olmakta, hemşire sayısının yetersizliği hemşireye düşen iş gücünü artırmaktadır ve verim düşmektedir böylelikle hata yapma potansiyeli de artmaktadır.” dedi.

“Ek mesai saatlerimizi de aşmaktayız.”

Nurçin İncirli ek mesai ile ilgili olarak “Hem hekim hem de hemşire sayısı yetersiz olduğu için sadece mesai değil ek mesai saatlerimizi de aşmaktayız. Halbuki yeterli personel sayısı olsa hem devlete külfet olmayacağız hem de böyle yıpratıcı bir meslekte daha mutlu olacağız. İnsanlar ek mesaiyi ‘Keyif için gelir çalışır’ gibi algılar ama bizde sayımız yeterli değil ve sağlık hizmeti 24 saat sürdüğü için mesai sonrası bile çalışmak yeterli olmuyor. Gün geliyor ek mesai olarak çalışılan saatler bile yanabiliyor.” dedi.

“24 saat laboratuvar hizmeti olmalı.”

Nurçin İncirli, doktor ve hemşire sayısının yetersizliği kadar altyapı eksiklikleri nedeniyle de büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlattı. İncirli “Bu kadar insanın sağlıkta sorumluluğunu alan bir hastanenin tam donanımlı olması gerekirken, laboratuvarımız da yeterli sayıda laboratuvar uzmanımız olmadığı için yıllarca saat 15.00 e kadar hizmet vermiş ve Eylül 2016 tarihinden beri saat 23.00 e kadar hizmet vermeye başlamıştır. Fakat saat 23.00 den sonra gelen ve laboratuvar tetkiki gereken hastalar için ciddi sıkıntı yaşamakta ve bunun için hastayı Lefkoşa’ya ambulansla sevk etmek zorunda kalmaktayız. Bu da ambulansı acil vaka riskine karşı meşgul etmemize sebep olmaktadır.” dedi.

“Ultrason yok.”

İncirli, Cengiz Topel Hastanesi’nde batın (karın) bölgesi ile ilgili herhangi bir şikayetle gelen hastaların ultrason olmadığı için cerrahi bir problemi ayırt etmek için hastayı her durumda Lefkoşa’ya sevk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. İncirli hastanenin hem ultrason hem de bu tetkiki çekecek Radyoloji doktoruna ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

“Ameliyathane var ama donanım yok.”

Nurçin İncirli Cengiz Topel Hastanesi’nde küçük bir ameliyathane bulunduğunu fakat ameliyathanenin tam donanımlı olmadığını ve yine de eksik donanımlarla iş görmekte olduğunu söyledi.

“Eksiklikler insan hayatında ciddi ve dönüşü mümkün olmayan olaylara sebep olabilir.”

Nurçin İncirli, Cengiz Topel Hastanesi’nin Güzelyurt ve Lefke bölgesi için personel ve donanım bakımından yetersiz kaldığını, doktor ve donanım eksikliklerinin insan hayatında ciddi istenmeyen ve dönüşü mümkün olmayan olaylara sebep olabileceğini söyledi. İncirli “Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne olan mesafe ve bu hastanemizdeki eksiklikler zamana karşı savaşımızda dezavantaj olarak yanımızda yer almaktadır. Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin işlev kazandırılması Güzelyurt ve çevresi için sağlık hizmetinin karşılanması açısından iyi olmuştur fakat Güzelyurt bölgesine tam donanımlı bir hastane yapılana kadar bu görevi Cengiz Topel Hastanesi göreceği için mutlaka ki Cengiz Topel Hastanemiz tam donanımlı hale getirilmek için çaba sarf edilmelidir. Bir an önce eksikliklerimiz tamamlanmalı ve bölgemiz insanı daha fazla ihmal edilmemeli, bölgemiz günümüz koşullarına uygun donanımlı bir hastaneye kavuşmalıdır. Cengiz Topel’in Güzelyurt ve etrafına tam donanımı ile şifa veren bir hastane olmasını istiyoruz.” dedi. Kaynak:Mavi Ajans