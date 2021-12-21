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Nurel: “Geçmişte borçların TL'ye çevrilmesine engel oldular ”

DP Milletvekili adayı Redif Nurel, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

21 Aralık 2021 Salı 09:53
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Nurel: “Geçmişte borçların TL'ye çevrilmesine engel oldular ”
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ÖZEL HABER

DP Milletvekili adayı Redif Nurel, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İş hayatına küçük yaşlardan itibaren atılan ve başarılı bir iş yaşantısı olan Nurel, artık siyasete girmek zorunda kaldığını söyledi. Hayatı boyunca devletten bir şey istemediğini ve çıkarı için de herhangi bir partide yer almadığını kaydeden Nurel, insanlara daha fazla yardımcı olabilmek için siyasetin içinde yer aldığını söyledi. 

İnsanlarımızın bugün çalışmak için güneye gittiğini, insanların borçlarının döviz olduğunu söyleyen Nurel, “Güney Kıbrıs’ın bu yaptığı tamamen siyasi bir hamledir. Çünkü dövizdeki yükseliş bizi vurdu. insanlarımızın borçları döviz üzerinden. İnsanlar borçlarını ödeyemiyor bu nedenle de Güney Kıbrıs’a çalışmak için gitmek zorunda kaldı” dedi. Nurel, bazı stratejik hamlelerle mevcut krizin hafifletilebileceğini ancak hükümetlerin bu konuda bir adım atmadığını söyleyerek, “Önümüzde çok daha kötü günler bizi bekliyor. Dövizdeki bu hamleler insanları korkutmak için yapılan bir hamledir. Borçlar TL’ye çevrilerek bu kolaylıkla yapılabilir. Geçmişte dört tane bakan bu kararın alınmasına engel oldular ve Bakanlar Kurulu toplantısını terk ettiler. Şimdi de halkın karşısına geçip oy istiyorlar. Devletin üzerinde hiçbir güç yoktur. ‘Ben bunu yapamam’ demek acizliktir. Ancak hükümet edenler başkalarına gebe kalıyorsa ve başkalarından maddi destek alarak seçim kazanıyorlarsa bugün geldiğimiz nokta normaldir” dedi.

Son Güncelleme: 21.12.2021 13:42
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