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Nuri Tekin Türkiye'ye iade edilecek

Yozgat’taki tarlasında bulduğu tarihi eserleri Lefkoşa’da satmaya çalışırken yakalanan Nuri Tekin'in Türkiye'ye iadesine karar verildi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

01 Aralık 2022 Perşembe 11:50
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Nuri Tekin Türkiye'ye iade edilecek



Haziran ayında tarihi eser satmaya çalışırken Lefkoşa'da yakalanan Nuri Tekin, Türkiye'ye iade edilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın iadeye ilişkin önergesi doğrultusunda alınan Bakanlar Kurulu kararı dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

NE OLMUŞTU?

Nuri Tekin, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen "Gömü Operasyonu" kapsamında Bizans ve Roma dönemine ait 169 parça eski eserle yakalanmıştı.

Haziran ayında meydana gelen olayda, tarihi eserleri Türkiye'nin Yozgat ilinde kendisine ait tarla içerisinde bulduğunu ve satmak için KKTC’ye getirdiğini söyleyen Nuri Tekin, cezaevine gönderilmişti.

Son Güncelleme: 01.12.2022 12:59
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