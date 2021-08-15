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O arazinin sahibi halktır!

Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi, Yıllığı 1 Dolar’a kiralanmak istenen milyonlarca sterlin değerindeki kooperatif inşaatı çalışmaları hakkında şu sözlere yer verdi

15 Ağustos 2021 Pazar 10:39
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O arazinin sahibi halktır!

"Girne'nin üst bölgesinde, göz bebeği sayılacak bir konumda yer alan, 2017 yılında askeri bölge olmaktan çıkarılan ve geçmiş hükümetler döneminde Girne İmar Planına göre hastane yapılması planlanan araziyle ilgili yapılan değişikler gündemde.
Halkın ortak kullanımı için ayrılan bu arazi; geçmiş koalisyon hükümeti tarafından Resmi Gazetede duyurulmamak şartıyla; 105 dubleks konutlu, restoranlı ve havuzlu site yapılması için Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi’ne 49 yıllığına kiraya verildi.
İsimler değişse de partiler değişse de hükümette görev alanların zihniyeti maalesef değişmiyor!
Çok değerli olan bu arazinin, halkın ortak kullanımına açılması ve bu şekilde projelendirilmesi gerekmektedir. Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi olarak ilgili kurumları bu talanı durdurması için göreve çağırıyoruz."

Anahtar Kelimeler:
TemplosZeytinlik Koruma İnisiyatifi
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