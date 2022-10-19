O bölge elektriksiz...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Ötüken çemberi ile Ötüken girişi arasındaki Noyanlar Sitesi 14 bölgesine bugün 09.00-15.30 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, elektriğin belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği ifade edilerek, vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması, bölge halkının mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması istendi.