Künye
Kıbrıs 23
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu Toplanıyor!
Kapat

O bölgeler yarın elektriksiz!

Girne'de Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi, Çatalköy Sanayi Bölgesi ve Elexus Hotel bölgelerine yarın elektrik verilemeyecek.

20 Mayıs 2022 Cuma 11:09
407 Okunma
O bölgeler yarın elektriksiz!

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

21 Mayıs 2022 Cumartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yaklaşık 09:00 ile 16:00 saatleri arasında; Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi, Çatalköy Sanayi Bölgesi ve Elexus Hotel bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derinya Sınır Kapısı tek yönlü kapandı
Derinya Sınır Kapısı tek yönlü kapandı
Arıklı'dan çarpıcı Sine-i Millet açıklaması
Arıklı'dan çarpıcı Sine-i Millet açıklaması
Skandal pankarta tepkiler çığ gibi büyüyor
Skandal pankarta tepkiler çığ gibi büyüyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim