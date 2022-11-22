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"O dönemde istifa etmemizin ne kadar doğru olduğunu hep beraber görüyoruz"

Hasan Büyükoğlu, Halkın Partisi'nden yapılan istifalarla ilgili açıklama yaptı.

22 Kasım 2022 Salı 21:02
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"O dönemde istifa etmemizin ne kadar doğru olduğunu hep beraber görüyoruz"



Hasan Büyükoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

Bugün bir kez daha  Halkın Partisi'nden o dönemde istifa etmemizin ne kadar doğru olduğunu yaşanan istifa kararları ile kanıtlandığını hep beraber görüyor ve yaşıyoruz. 

Bizler 9. Dönem Milletvekilleri HASAN BÜYÜKOĞLU, HASAN TOPAL VE MESUT GENÇ olarak radikal istifa kararı alarak ülkemizin tıkanan siyasetinin önünü açmıştık. 

O günlere geri dönersek: Yaşanan Maraş Açılımı'nın sebep gösterilmesi sonrası HP'nin hükümetten anlamsızca ve çocukca 3 ay boyunca çekilme süreci yaşanmıştı. O zaman ki şartlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pandemi adayı sarmış ve covid-19  aşısına erişim olmayışı,  Meclis'ten bütçe geçirilmemiş oluşu , vakaların tedavi edileceği bir pandemi hastahanesi olmayışı ve hükümet krizi kaynaklı en ufak işlerin dahi yürütülemediği bir ortam ile karşı karşıyaydık. 

4'lü CTP, TDP, DP VE HP hükümetini bozan Halkın Partisi, UBP ile kuran yine  Halkın Partisi ve ardından UBP ile hükümeti bozan yine o dönemin Halkın Partisi Başkanı ve kendi hegomonyasında oluşturduğu Parti Meclisi idi. 

Biz işte o üç istifacı arkadaşlar olarak  Devlet  yönetme ciddiyetini bilen, ülke  çıkarlarını gözeterek tüm acımasızca eleştirilere rağmen o dönem bağımsız kalıp ülkede hükümet kurulmasını sağlamamızın ne kadar da haklı birer karar olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

İstifa eden ve yıllarca birlikte çalıştığım arkadaşlara Bağımsız Vekillik süreçlerinin hayırlı olmasını dilerim.

Son Güncelleme: 22.11.2022 22:13
Anahtar Kelimeler:
Halkın PartisiHasan BüyükoğluIstifa
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