O Emirname yürürlükten kaldırıldı

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi, İyi İdare Yasası'nın katılım ilkesinin yerine getirilmediği sebebiyle eksik işlem yapıldığı iddiaları gerekçesiyle yürürlükten kaldırıldı. Şehir Planlama Dairesi’nin konuya ilişkin duyurusu dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Şehir Planlama Dairesi, 14 Ocak 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin yürürlükten kaldırıldığını duyurdu. Duyuruda, Emirname ile ilgili farklı tarihlerde idare aleyhine maddi tazminat talep eden hukuk davaları ve ayrıca muhtelif idari davalar açıldığı belirtilerek, “Bu davalarda hukuki argüman olarak İyi İdare Yasası'nın 11.maddesindeki katılım ilkesinin yerine getirilmediği cihetle eksik işlem yapıldığı iddia edilmektedir. İdarenin ilgi Emirnameyi yürürlüğe koyarken halka açık danışma toplantıları düzenlemediği bilinen bir gerçektir. Kamuyu maddi/manevi zarara sokmamak adına yürürlükte olan 'Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi' işbu duyuru ile ve duyuru tarihinden itibaren geri çekip yürürlükten kaldırılır" denildi.