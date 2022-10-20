O fotoğraf gündem oldu...

Geçtiğimiz haftalarda, Birleşmiş Milletler 77’inci Genel Kurul konuşmasında uluslararası toplumu bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuyu Putin’le olan görüşmelerinde de dile getirdiğini açıklamıştı.