O göreve Anıl Kaya atandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Kuruluş Yasası’nın vermiş olduğu yetkiye dayanarak Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği görevine Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi olarak Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya’yı atadı.

ANIL KAYA’NIN ÖZGEÇMİŞİ:



07 Mart 1976 tarihinde Gazimağusa’da doğdu. İlköğretimini Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’nda, ortaöğretimini Namık Kemal Lisesi’nde tamamlamıştır.

1996-2000 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Enformatik bölümünde eğitim görmüş ve mezun olmuştur. 2016-2018 yılında İşletme alanında tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. 2002-2006 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dairesi Halkla İlişkiler Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2011-2016 yılları arasında The Mediterranean Policy Centre şirketinde üst düzey yönetici ve genel müdür olarak görev yapmıştır.

01.12.2012-28.02.13 tarihleri arasında KKTC Başbakanlığı’nda Danışman olarak Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerine çalışma yürütmüş raporlar hazırlamıştır. 2014-2016 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda Dış İlişkiler Stratejisinin geliştirilmesi ve Avrupa Birliği ile ilişkiler konuları ile alakalı danışmanlık yapmıştır. 2009 yılından itibaren Kıbrıs Gazetesi, Star Kıbrıs ve Diyalog olmak üzere pek çok internet sitesinde köşe yazıları yazmıştır. 2011 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından IVLP International Visitors Leadership Programına katılarak ABD Dışişleri Bakanlığı Washington DC’de IVLP sertifikası ile ödüllendirilmiştir.

2014 yılında New York’ta Birleşmiş Milletler ana binasında (UNHQ) BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ve pek çok üst düzey katılımcının yer aldığı ‘High Level Culture of Peace’ konferansına katılmıştır. 2016-2019 yılları arasında Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2016-2017 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.

2008 yılında kurulan sivil toplum örgütü Aydınlık Yarınlar Hareketi’nin başkanlığını 2016 yılına kadar yürütmüştür. Bu çerçevede ağaçlandırma faaliyetleri, Çevre ve Eğitim bakanlıkları ile birlikte Atık Pil Toplama projesi, Kamu Reformu, Seçim Sisteminin Tek Bölge Olması, Müşavirler, Faiz yasası gibi çalışmaların yanı sıra Ankara, Brüksel, Londra, Washington, New York, Avrupa Parlamentosu, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi, İngiliz Parlamentosu, Lordlar Kamarası ve Dışişleri bakanlığında çeşitli alanlarda üst düzey toplantılara ve konferanslara katılmıştır.

Mart 2021 itibari ile KKTC Cumhurbaşkanı Siyasi İşler Danışmanı olarak görev almaktadır. Anıl Kaya evli ve bir çocuk babası olup, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.