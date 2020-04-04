O iddialar yalanlandı!

Sosyal medyada Alsancak’ta bir gece kulübü kaynaklı 50 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı yönündeki haberleri Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser yalanladı.



FIRAT ATASER'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Bölgemiz de gece kulüplerinde fuhuş yapıldığına ve 50 kişi de virüs tespit edildiğine dair asılsız haberler yer almakta, bölgemizde yapılan test sonuçlarında pozitif vaka olmaması nedeniyle önümüzdeki süreçlerde karantinaya alınma söz konusu değildir.

Farklı çalışmalar ve daha sıkı tedbirler ile bölge halkı sağlığımızı koruma hedefimizdir.

Tüm bölge halkından ricamız duyduğunuz asılsız haberlere itibar etmemeniz.

Doğru bilgiye bizlere 7/24 ulaşarak, sosyal medya üzerinden yaptığımız bilgilendirmeleri takip etmeniz ve sorularınızı Alsancak Belediyesi Whatsapp (0548 878 70 70) hattımıza iletmenizdir.