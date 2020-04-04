O iddialar yalanlandı!

Sosyal medyada Alsancak’ta bir gece kulübü kaynaklı 50 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı yönündeki haberleri Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser yalanladı.
FIRAT ATASER'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
Bölgemiz de gece kulüplerinde fuhuş yapıldığına ve 50 kişi de virüs tespit edildiğine dair asılsız haberler yer almakta, bölgemizde yapılan test sonuçlarında pozitif vaka olmaması nedeniyle önümüzdeki süreçlerde karantinaya alınma söz konusu değildir.
Farklı çalışmalar ve daha sıkı tedbirler ile bölge halkı sağlığımızı koruma hedefimizdir.
Tüm bölge halkından ricamız duyduğunuz asılsız haberlere itibar etmemeniz.
Doğru bilgiye bizlere 7/24 ulaşarak, sosyal medya üzerinden yaptığımız bilgilendirmeleri takip etmeniz ve sorularınızı Alsancak Belediyesi Whatsapp (0548 878 70 70) hattımıza iletmenizdir.
Lemar ve diğer marketlerse kasiyerler maske takıyor ama ağız ve burunlarını açıkta bırakıyorlar. Marketlere insanlar girerek yine maskesiz saatlerce dolaşıyorlar. Dokunmadık yer bırakmıyor, marketin içerisini eğer varsa virüsle dolduruyorlar.
Lemar ve diğer marketlerse kasiyerler maske takıyor ama ağız ve burunlarını açıkta bırakıyorlar. Marketlere insanlar girerek yine maskesiz saatlerce dolaşıyorlar. Dokunmadık yer bırakmıyor, marketin içerisini eğer varsa virüsle dolduruyorlar.
Lemar ve diğer marketlerse kasiyerler maske takıyor ama ağız ve burunlarını açıkta bırakıyorlar. Marketlere insanlar girerek yine maskesiz saatlerce dolaşıyorlar. Dokunmadık yer bırakmıyor, marketin içerisini eğer varsa virüsle dolduruyorlar.
Biz evde duruyoruz bizimde çoluğumuz çocuğumuz var ama insanlar özellikle özel sitelerde çocuklarını salıyor onlar berabe oynuyor dılarda varsa virüsleri bulaştırıyor aileleri markete gidiyor. Markete gidene maske zorunluluğu getirin yoksa durmaz bu.
Bu konu biraz da yerel yönetimlerin duyarsızlığıdır. Büyük marketler müşteri kapma telaşında. Biz sakin ve küçük Tuzladaki Marketleri tercih ediyoruz.