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O isim görevden alındı
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O isim görevden alındı

Türkiye’nin Kıbrıs İşleri Koordinatörü Hacı Halil Afşarata, Bakanlar Kurulu tarafından KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

16 Kasım 2022 Çarşamba 09:58
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O isim görevden alındı



Dışilişkiler Başdanışmanı, Kıbrıs İşleri Koordinatörü ve FRIT Fonları Sorumlusu Hacı Halil Afşarata'yı atadı.

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Kalkınma Bankası ile Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın Yönetim Kurulu’nda da değişiklik yaptı.

KIBRIS VAKIFLAR BANKASI

Buna göre, Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İbrahimoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi olan Hüseyin Tabur görevden alındı.

Ercan İbrahimoğlu’nun yerine Ahmet Özorun atandı. Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Fatma Öztürk ile Eda Çelik Yıldırım atandı.

KALKINMA BANKASI

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Serdar İlhan görevden alındı, yerine Kemal Öztürk atandı.

Son Güncelleme: 16.11.2022 11:02
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