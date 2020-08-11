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"O kadar pişmanım ki anlatamam”

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ve KKTC polisine teslim edilen zanlı Ali Hassan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

11 Ağustos 2020 Salı 14:23
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"O kadar pişmanım ki anlatamam”

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ve KKTC polisine teslim edilen zanlı Ali Hassan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Hassan, Gökhan Naim’i öldürüp, 3 milyona yakın parasını çaldıklarını itiraf etti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlının 13 Mart 2019 tarihinde Lefkoşa’da taammüden adam öldürme, adam öldürme, silahlı soygun, kanunsuz ateşli silah taşıma tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

İneci, zanlının Gökhan Naim’in öldürülmesi ve tasarrufundaki içi para dolu çantanın çalınması olayına bir fiil katıldığını, olay günü Güney Kıbrıs’a kaçtığını söyledi.

Polis, kaçtığı tespit edilen ve hakkında tutuklama emri olan zanlının önceki gün Rum polisi tarafından Güney Kıbrıs’ta gözaltına alındığını ve KKTC’ye teslim edildiğini ifade etti.

İneci, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, diğer zanlılarla birlikte Gökhan Naim’i öldürdüklerini ve para dolu çantayı çaldıklarını itiraf ettiğini söyledi.

İneci, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Ya beni affedin ya öldürün ya da dışarıya çıkarsınlar. O kadar pişmanım ki anlatamam” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer suçun ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 11.08.2020 14:27
Anahtar Kelimeler:
Gkhan Naim Cinayeti
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